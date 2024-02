Bari-Lecco: la 'prima' di Iachini sulla panchina biancorossa

Ssc Bari fb





Il Lecco, reduce dallo 0-1 subìto dalla Cremonese nello scorso turno, cerca "l'impresa" con il sostegno dei suoi circa 400 tifosi al seguito per riscattare non solo lo stop interno, ma anche per spogliarsi del ruolo di attuale fanalino di coda del torneo cadetto. Di contro, anche per il Bari è necessario risalire in classifica con una vittoria che cancelli il malumore serpeggiante nella tifoseria biancorossa, alla luce delle ultime due sconfitte subìte dalla Reggiana e dal Palermo.

- Quattro vittorie, una sconfitta e due pareggi costituiscono il blocco dei precedenti di Bari-Lecco. Dopo 51 anni e 1 giorno dal confronto disputatosi al Della Vittoria l'11 febbraio 1973, sempre in Serie B e per la prima volta al San Nicola, il Bari riceverà il Lecco nell'incontro valido per la ventiquattresima giornata del campionato cadetto. Dalle 16.15 di oggi si prevede una gara difficile con la compagine lombarda e che sarà introdotta dall'esordio sulla panchina biancorossa di Beppe Iachini, chiamato a sostituire l'esonerato Pasquale Marino.