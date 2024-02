Lecce, alle Officine Cantelmo torna 'Cardiologie aperte'

LECCE - Torna “Cardiologie Aperte”, la campagna nazionale per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e il Dipartimento Cardiovascolare di ASL Lecce organizza, per il 17 febbraio alle Officine Cantelmo a Lecce, un convegno sulle patologie cardiovascolari e una sessione, ad accesso libero, dalle 9.30 alle 12.30 per il rilievo dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca e saturimetria) e l’esecuzione di “Handheld ECG” per lo screening della fibrillazione atriale. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Lecce.Ore 9: Saluti e presentazione dell’evento.Ore 9.30-12: presentazione temi dell’evento, discussione libera e risposta alle domande del pubblico. Moderatori: Giovanni Carlo Piccinni – Giuseppe Colonna9.30: Fibrillazione Atriale e Arresto Cardiaco extraospedaliero: prevenzione, screening, interventi sul territorio (Ennio C. L. Pisanò)10: Cardiopatia Ischemica e Sindromi Coronariche Acute: prevenzione primaria e rete “SALENTIMA” (Antonio Tondo)10.30: Prevenzione Secondaria della Cardiopatia Ischemica e riduzione del Rischio Residuo (Amedeo Picciolo)11: Scompenso Cardiaco e Cardiomiopatie: nuove terapie, rete ospedali-territorio (Stefania Marazia)11.30: Abuso di Sostanze e Malattie Cardiovascolari (Francesco Ciccirillo)Ore 12-13: Tavola Rotonda sulle tematiche affrontate in precedenza con la partecipazione dei Direttori delle U.O. di Cardiologia afferenti al Dipartimento Cardiovascolare della ASL Lecce (Dott. Giovanni Carlo Piccinni, Dott. Giuseppe Colonna, Dott. Cosimo Greco, Dott. Alessandro Calcagnile, Dott. Michele Accogli, Dott. Massimo Trianni).Dalle ore 9.30 alle 12.30 saranno operative due postazioni attrezzate per il rilievo dei parametri vitali (Pressione Arteriosa, Frequenza Cardiaca e saturimetria) e l’esecuzione di “Handheld ECG” per lo screening della Fibrillazione Atriale.Promosso da “Fondazione per il Tuo cuore” e giunta alla sua diciottesima edizione, la campagna è supportata da numerosi Cardiologi ANMCO presenti anche nei reparti degli Ospedali di ASL Lecce. La fondazione “PER IL TUO CUORE” ha l’obiettivo di ridurre l'impatto sociale delle malattie cardiovascolari attraverso la diffusione della cultura della prevenzione e della riduzione del rischio.Il 19 febbraio alle ore 9 nel Liceo Rita Levi Montalcini di Casarano si terrà un incontro di sensibilizzazione con gli studenti su dipendenza da sostanze e rischio cardiovascolare.