Armonie Musicali presso La Madonnina Life & Care: un evento in attesa della Primavera

BARI - Domenica 18 febbraio, presso La Madonnina Life & Care, si terrà un suggestivo evento intitolato "Armonie Musicali... in attesa della Primavera". Il Maestro Francesco Schirò sarà al pianoforte per regalare al pubblico un'esperienza musicale coinvolgente e emozionante.L'evento vedrà anche la partecipazione di illustri ospiti, tra cui il Dr. Alberto Nerini, Presidente de "La Madonnina Life & Care", Grazia Andidero, Responsabile dell'Associazione Crocerossine d'Italia Onlus Sezione Bari, e Santa Fizzarotti Selvaggi, Vice Presidente Nazionale dell'Associazione Crocerossine d'Italia Onlus.La serata si preannuncia come un momento di condivisione e di cultura, in cui la musica si unirà alla solidarietà e alla riflessione sulla cura e sull'assistenza agli anziani e alle persone bisognose.L'appuntamento è fissato per le ore 18:00 presso La Madonnina Life & Care, situata in Viale L. Pasteur, 18 a Bari. Un'occasione da non perdere per immergersi nell'arte e nell'atmosfera della musica, in attesa della splendida stagione primaverile.