Lotto: a Copertino (Lecce) centrata una quaterna da 65.000 euro. La dea bendata bacia la Puglia con altre ricche vincite

ROMA (AGIMEG) - La Puglia è la grande protagonista delle ultime estrazioni del Lotto e 10eLotto del weekend grazie a numerose vincite straordinarie.La più alta è stata realizzata a Copertino, in provincia di Lecce, dove grazie ad una puntata di 3,50 euro è stata centrata una quaterna da 65.000 euro sulla ruota Nazionale.A Lecce sono stati vinti 14.000 euro con una giocata da 5 euro totali. A Sant'Eramo in Colle, in provincia di Bari, è stata registrata un'altra quaterna da 10.350 euro. A Taranto, sempre sulla ruota Nazionale, è stato realizzato un terno da 9.500 euro, a fronte di una spesa complessiva di 4 euro. E' quanto riporta l'agenzia di stampa 'Agimeg'.La Dea Bendata ha fatto tappa in Puglia anche al 10eLotto e a San Giorgio Ionico, in provincia di Taranto, è stato centrato un '7' da 15mila nella Modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. Infine, a Grottaglie (TA) sono stati vinti 5mila euro con un '7'. ac/AGIMEG