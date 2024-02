Serie C, il Brindisi perde 2-1 con la Casertana al Pinto

Decima sconfitta esterna del Brindisi che perde 2-1 contro la Casertana al “Pinto” nella ventottesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 44’ i campani passano in vantaggio con Tavernelli, nel secondo tempo al 41’ i pugliesi pareggiano per merito di Petrucci e al 93’ Rovaglia realizza la rete decisiva per la vittoria della Casertana. Ventunesima sconfitta in questo campionato per i biancazzurri, che sono all’ ultimo posto in classifica con 17 punti. Sesto successo interno della Casertana, sesta con 47 punti.