Maestra Luciana Carbonara: 'L'insegnamento del canto è una missione'

MONOPOLI - Nel cuore della pittoresca Monopoli, sorge una figura di spicco nel panorama del canto e della didattica musicale: il Maestro Luciana Carbonara. Con una formazione magistrale in canto lirico presso il Conservatorio di Musica "Niccolò Piccinni" di Bari e in didattica della musica presso il Conservatorio di Musica N. Rota di Monopoli, Luciana incarna l'eleganza sulle basi della tradizione belcantistica italiana.Il suo stile vocale, una fusione di espressività e virtuosismo, attinge alle radici della tradizione operistica del Settecento e dell'Ottocento. Grandi compositori come Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti e Bernstein insieme a illustri cantanti come Mariella Devia, Mado Robin, Luciana Serra, plasmano l'identità musicale di questa straordinaria artista. Tra i suoi riferimenti più cari spicca il celebre Baritono Luigi De Corato, suo Maestro e fonte d'ispirazione.Nonostante il suo potenziale artistico, il Maestro Carbonara ha scelto un percorso dedicato all'insegnamento e alla salvaguardia della bellezza autentica nel suono. Con preoccupazione per l'eccessivo ricorso agli strumenti elettronici nell'intonazione vocale, Luciana si batte per preservare la ricchezza e l'autenticità dei contesti canori.Al giorno d'oggi, molti giovani credono che cantare sia un’attività semplice, accessibile a tutti. Tuttavia, questa percezione può essere valida solo a livello dilettantistico. Nel contesto professionale, raggiungere le vette richiede molto di più. Cantare a livello professionale non è qualcosa che si può affidare alla fortuna, al caso o a qualche talent show. È un percorso che richiede dedizione, studio e impegno costante. I giovani dovrebbero essere incoraggiati a formarsi adeguatamente, in modo da poter accrescere la tecnica e sfruttare al massimo la propria voce. La strada verso il successo nel mondo della musica richiede allenamento, esperienza e passione.Studiare con insegnanti qualificati, esercitarsi regolarmente e partecipare a competizioni e concerti sono passaggi fondamentali per chi desidera eccellere nel canto a livello professionale. Per Luciana, il canto è un'arte che richiede dedizione, disciplina e amore. Essa crede fermamente che la voce possa trasmettere emozioni profonde e universali, superando le barriere linguistiche. In questo contesto, il canto diventa un veicolo per esprimere la personalità, i sentimenti e i valori di chi si esibisce.Nel campo dell'insegnamento, Luciana Carbonara è riconosciuta come una promessa del panorama musicale pugliese, insegna privatamente ma anche per prestigiose istituzioni, come l'Accademia musicale Battista Bia sita in Modugno - BA. La sua competenza e professionalità emergono nel modo in cui forma e guida i suoi allievi, incoraggiandoli a scoprire e perfezionare la propria vocalità. Il suo metodo didattico, basato sull'ascolto attento, sulla corretta respirazione e sulla precisione della dizione, si adatta alle esigenze e alle potenzialità uniche di ogni studente.Il Maestro Luciana Carbonara non è solo una cantante di talento, ma anche una guida appassionata e dedicata, impegnata a preservare e trasmettere la bellezza intrinseca del "bel canto" italiano. La sua presenza nel mondo del canto e della didattica musicale è una testimonianza di una passione che va oltre le note, una passione che si perpetua attraverso le voci che forma e ispira.