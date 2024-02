Mai più vittime sul lavoro: nuova sede a Bari

BARI - Apre una sede a Bari “Mai più vittime sul lavoro”, il nuovo centro studi nato in Puglia che punta a sviluppare la cultura della prevenzione degli infortuni e offre consulenza e assistenza medico legale gratuita alle vittime di incidenti e malattie professionali. La sede è ubicata in via Ravanas 136, nel cuore del quartiere Libertà. Per tutte le informazioni è operativo il sito internet www.maipiu.net mentre per i contatti sono attivi il numero di telefono 3757001357 e l’indirizzo mail maipiu136@gmail.com.Istituita anche come associazione no profit, “Mai più vittime sul lavoro” si rivolge alle coscienze di tutti per fermare la silenziosa strage quotidiana che continua a verificarsi nei luoghi di lavoro, specie in edilizia. Priorità nei programmi alle iniziative di formazione e all’elaborazione di soluzioni e proposte concrete anche di legge.