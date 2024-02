Manduria, tra musica e teatro ecco la più ricca 'Acustica di sempre'

MANDURIA (TA) - Jazz, teatro-musica, piano performance e tango, con artisti nazionali e internazionali della musica e del teatro. L’8a edizione di Acustica | emozioni in purezza, che prenderà il via giovedì 15 febbraio al Museo della Civiltà del Vino Primitivo di Manduria, si annuncia come una delle più ricche di sempre. Anche perché quest’anno aggiunge un evento in più ai soliti cinque. - Jazz, teatro-musica, piano performance e tango, con artisti nazionali e internazionali della musica e del teatro. L’8a edizione di Acustica | emozioni in purezza, che prenderà il via giovedì 15 febbraio al Museo della Civiltà del Vino Primitivo di Manduria, si annuncia come una delle più ricche di sempre. Anche perché quest’anno aggiunge un evento in più ai soliti cinque.





Firmata dalla direzione artistica di Salvatore Moscogiuri per Artilibrio e realizzata con la partnership organizzativa di Produttori di Manduria, Acustica è la rassegna che nelle passate edizioni ha ospitato tra gli altri il Rimsky-Korsakov String Quartet di San Pietroburgo, Francesco Manara, già primo violino della Scala di Milano, i grandi jazzisti Javier Girotto e Fabrizio Bosso, il tenore di fama mondiale Salvatore Cordella.

In linea con questo prestigioso passato anche l’esordio dell’edizione 2024. Ad aprire la rassegna sarà infatti il jazz raffinato del Roberto Gatto PerfecTrio.

Già al fianco di mostri sacri come Lee Konitz, Chet Baker, Joe Zawinul e Pat Metheny, Roberto Gatto è il batterista italiano più conosciuto al mondo, apprezzato a livello internazionale anche come compositore e didatta. Tra i big del pop italiano con cui ha collaborato ci sono Mina, Gino Paoli, Giorgia, Ornella Vanoni, Riccardo Cocciante, Carmen Consoli e molti altri. Fino al palco di Sanremo 2018, che Gatto ha calcato come ospite di Max Gazzè, in gara con La leggenda di Cristalda e Pizzomunno.

Al pari della discografia, intensissima è anche l’attività concertistica di Gatto, che lo ha portato a suonare in numerose edizioni dell'Umbria Jazz Festival e a tenere concerti in prestigiosi teatri, come l'Olympia di Parigi, il Berklee School Auditorium di Boston e il Blue Note Jazz Club di New York. Per il cinema, la sua firma compare su diverse colonne sonore, tra le quali quelle di Nudo di donna di Nino Manfredi e Mignon è partita, Verso sera e Il grande cocomero di Francesca Archibugi.

Ad Acustica 2024 Roberto Gatto si presenta in trio, con Alfonso Santimone al piano e agli effetti synth e Giulio Scianatico al contrabbasso. Senza dimenticare il legame con la tradizione, il trio sperimenta nuove sonorità, conducendo il pubblico nel mondo dell’elettronica e dell’improvvisazione, in cui momenti di grande energia e groove si alternano a situazioni di alto lirismo e sonorità progressive. Per Gatto, questo è il "trio perfetto" ovvero lo spazio che gli permette di suonare tutta la musica in assoluta libertà.

Il concerto del Roberto Gatto PerfecTrio avrà inizio alle ore 20:00, con ingresso libero.

Dopo la prima data, Acustica proseguirà il 14 marzo con il monodramma Figlio, non sei più giglio, portato in scena da Mariella Nava e Daniela Poggi. Il 19 aprile ancora teatro-musica con il trio Pellegrini, Fusillo, Nesta in Nun me sceta’. Il 16 maggio sarà la volta dell’istrionico pianista Maurizio Mastrini, mentre il 14 giugno arriveranno Rossana Casale e il Maurizio Di Fulvio Trio. Infine, in occasione del 92° CantinAnniversario di Produttori di Manduria, il 15 luglio chiuderanno la rassegna la Tango Spleen Orquesta e Sarita Schena.