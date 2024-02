Latiano, giovedì 15 febbraio l'anteprima nazionale assoluta del nuovo libro di Dario Levantino

LATIANO (BR) - Riflessione, impegno e curiosità sono gli ingredienti che caratterizzeranno il prossimo appuntamento presso la Taberna Libraria di Latiano, impegnata nella presentazione di una anteprima assoluta italiana nel segno di quanti hanno pagato sulla loro pelle il prezzo della diffusione della piaga sociale della criminalità organizzata. - Riflessione, impegno e curiosità sono gli ingredienti che caratterizzeranno il prossimo appuntamento presso la Taberna Libraria di Latiano, impegnata nella presentazione di una anteprima assoluta italiana nel segno di quanti hanno pagato sulla loro pelle il prezzo della diffusione della piaga sociale della criminalità organizzata.





Un’opera letteraria di imminente pubblicazione basata sull’emozionante incontro tra due vittime di mafia nel nuovo libro dell’autore palermitano Dario Levantino della quale alcuni contenuti saranno svelati in occasione dell’incontro con l’autore che avverrà nella Sala Eventi della Taberna Libraria giovedì 15 febbraio 2024 a partire dalle ore 19:00. A dialogare con il romanziere il giornalista brindisino Nico Lorusso.

Una inaspettata quanto insolita occasione per il pubblico presente in libreria che si ritroverà ad assistere alla intrigante presentazione di un libro non ancora distribuito sul territorio nazionale e al quale, le sole prime informazioni unite ai precedenti successi dell’autore, hanno conferito un fascino stimolante che ne rende ancora più attesa la data di pubblicazione.

Promette scintille, quindi, la nuova iniziativa della rassegna letteraria "Cultura, Spettacolo e..." firmata in collaborazione con De Vivo Home Design, SummerTime – Animazione & Spettacolo e Pomarico Serramenti e adeguata alla valorizzazione del connubio tra memoria e impegno, per trasformare il dolore in azione, motivare l’impegno per la giustizia sociale puntando al senso profondo dell'argomento per farsi carico di quel coraggio utile a contrastare i deplorevoli effetti di ogni tipo di mafia.

Dario Levantino è nato a Palermo nel 1986. Laureato in Lettere e filosofia nella sua città, insegna italiano in un liceo di Monza. Il suo libro d’esordio, "Di niente e di nessuno" (Edizioni Fazi 2018), ha vinto il Premio Biblioteche di Roma 2018, il Premio Subiaco Città del Libro 2018, il Premio Leggo QuINDI Sono 2019 ed è stato tradotto in Francia con il plauso della critica. Il suo secondo romanzo, "Cuorebomba", è uscito nel 2019 e presto sarà tradotto e pubblicato in Francia. Con "La violenza del mio amore" (2021), il terzo episodio della serie, l’autore ha continuato a seguire le vicende di Rosario, un personaggio molto amato da tutti i suoi lettori, ma con Il cane di Falcone (2022), un successo di critica e pubblico, ha saputo conquistare anche il cuore dei ragazzi.

È possibile richiedere l'assegnazione posti con un semplice messaggio al 3384308881 oppure al 3497185690. Ingresso e prenotazione gratuita.