Forza Italia Bari: 'No a manifestazioni politiche e sindacali nelle vie dello shopping'

BARI - "Il cuore dello shopping barese ieri si è quasi fermato, per ore. Dalle 17,30 alle 19,30 circa. Perché l'Amministrazione comunale ha pensato di autorizzare una manifestazione politico-sindacale in piena via Sparano. Come se il sindaco di Roma ne autorizzasse una in via Condotti o quello di Milano in via Monte Napoleone" si legge in una nota stampa a cura di Forza Italia Bari.





"Il Direttivo di Forza Italia protesta contro decisioni simili, che privilegiano interessi di sindacati e partiti vicini a all’Amministrazione comunale, a danno però dei baresi e anche dell’economia della Città. Perché i primi a pagare per queste incongruenze decisioniste sono i commercianti, danneggiati ieri dall’assembramento, che verosimilmente ha scoraggiato o allontanato dallo shopping potenziali clienti. Noi non accettiamo che la Città sia strumentalizzata in questo modo. La via dello shopping deve ospitare lo shopping. Altri siti, anche più sicuri, le piazze preferibilmente, sono deputate alle manifestazioni politiche e sindacali. Se si è capaci di raccogliere il consenso intorno a un’idea o anche di manifestare dissenso contro una riforma, lo si faccia senza prendere in prestito i clienti dei commercianti baresi e possibilmente senza mimetizzarsi con questi" si legge ancora nella nota stampa a cura di Forza Italia Bari.