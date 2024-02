Mangiare sano fin dalla gravidanza: al via il progetto 'Mamma M.I.A.', mamme informate sulla alimentazione

BARI – Educare ad una corretta alimentazione le future mamme per promuovere e tutelare la salute dei bambini prima e dopo la nascita. Prende il via il progetto Mamma M.I.A “Mamme Informate sull’Alimentazione”, dedicato alla promozione di una sana nutrizione durante e dopo la gravidanza a cura del personale SIAN (servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione) Area Sud - del Dipartimento di prevenzione in collaborazione con i consultori familiari del Distretto socio sanitario 11.I dettagli della iniziativa saranno illustrati a medici di Medicina generale, specialisti e famiglie, domani – 2 febbraio alle ore 12:00 presso Sala Convegni del distretto socio sanitario 11 (Corso Italia n. 21). Intervengono: il direttore generale ASL, Antonio Sanguedolce, il direttore sanitario Luigi Rossi, il responsabile del Sian area sud, Francesco Vino, il direttore del distretto socio sanitario 11, Paolo Marcuccio e la responsabile scientifica del progetto, Nicoletta Favuzzi.