A Monopoli Il Volo con 'Tutti per uno - Capolavoro'

Ph Leandro Manuel Emede

MONOPOLI - In attesa di vederli sul palco dell’Ariston come artisti in gara per la 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano CAPOLAVORO (Epic Records/Sony Music Italy), IL VOLO annuncia oggi TUTTI PER UNO - CAPOLAVORO, 15 imperdibili appuntamenti estivi - prodotti da Friends & Partners - nelle più suggestive venue d’Italia.Il trio più famoso al mondo - formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble - ha deciso di festeggiare con il pubblico italiano i 15 anni di carriera e di lunga amicizia, portando sul palco i nuovi brani del primo disco di inediti - in uscita nei prossimi mesi -, i più grandi successi della tradizione musicale italiana e quelli del proprio repertorio, mostrando le molteplici sfaccettature dell’evoluzione artistica dei suoi singoli componenti.Quindici i nuovi appuntamenti tra luglio e settembre, con partenza il 3 luglio da Marostica (VI) @ Marostica Summer Festival, per poi toccare il 6 luglio Bard (AO) @ Forte di Forte, l’11 Luglio Catania @ Villa Bellini, il 13 luglio Palermo @ Velodromo P. Borsellino, il 17 luglio Pompei (Na) @ Anfiteatro degli Scavi, il 20 luglio Lanciano (CH) @ Parco Villa Delle Rose, il 22 luglio Pratolino Vaglia (FI) @ Musart Festival / Parco Mediceo Di Pratolino, il 26 luglio Cernobbio (CO) @ Villa Erba, il 5 agosto Torre Del Lago (PI) @ Gran Teatro All'aperto Puccini, il 24 agosto Monopoli (BA) @ Cala Batteria, il 26 agosto Diamante (CS) @ Teatro Dei Ruderi, il 27 agosto Roccella Jonica (RC) @ Teatro Al Castello, il 5 e 6 settembre Macerata @ Sferisterio, il 9 settembre Caserta @ Reggia Di Caserta / Piazza Carlo Di Borbone.Le nuove date arricchiscono il calendario live del 2024 de IL VOLO e arrivano dopo l’annuncio di un importante World Tour e di Tutti Per Uno (un progetto di Michele Torpedine), le tre serate speciali che si terranno all’ Arena di Verona il 9, 11 (sold out) e 12 maggio.Le prevendite per TUTTI PER UNO - CAPOLAVORO sono aperte, esclusivamente per il fanclub, dalle 16:00 di oggi, e dalle 16:00 di domani, 2 febbraio, saranno disponibili su Ticketone; le prevendite per le date di Macerata (5-6 settembre) sono aperte per il fanclub da lunedì 5 febbraio alle 16:00 e dalle 16:00 di martedì 5 febbraio saranno disponibili su Ticketone. Le prevendite per le date di Bard (6 luglio) e Cernobbio (26 luglio) saranno presto disponibili.Ulteriori informazioni su: https://www.friendsandpartners.it/