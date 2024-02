Manifestazione degli agricoltori pugliesi a Bari: in 800 manifestano sotto la sede del Consiglio regionale

BARI - La manifestazione che si è svolta a Bari è destinata a rimanere nella storia degli agricoltori pugliesi, evidenziando una crescente insoddisfazione nei confronti delle associazioni tradizionali e delle istituzioni regionali. Numerose delegazioni provenienti da varie province della regione si sono riunite presso il Palazzo della del Consiglio regionale, in via Gentile, per esprimere le proprie preoccupazioni e richieste.Tra i partecipanti alla manifestazione c'è stata anche una delegazione che è stata ricevuta dall'Assessore regionale Donato Pentassuglia. Tuttavia, al termine dell'incontro, i rappresentanti degli agricoltori hanno espresso delusione per le risposte ricevute, criticando l'appello dell'Assessore all'applicazione della legge nazionale senza fornire chiarezza sulle richieste di bonifica e sui pagamenti contestati.Natale Zagaria, Segretario Liberi Agricoltori Andriesi, ha sottolineato l'intenzione di continuare la lotta pacifica ma decisa contro gli avvisi di pagamento considerati illegittimi, che coinvolgono non solo gli agricoltori ma anche i cittadini pugliesi. Ha anche evidenziato le difficoltà causate dalla mancanza di interventi per aumentare il personale dell'Ufficio comunale UMA nella città di Andria, che ha portato a ritardi nel rilascio dei libretti di gasolio, un problema grave per una comunità agricola.Anche il Coordinatore del C.L.A.A. di Andria e Presidente UniPuglia, Savino Montaruli, ha ribadito le critiche nei confronti della gestione regionale dei lavori di bonifica e dell'impiego di denaro pubblico, sottolineando la necessità di un segnale di vicinanza da parte delle istituzioni regionali. La presenza alla manifestazione di una delegazione del piccolo commercio testimonia l'importanza di una solidarietà tra settori strettamente interconnessi.Resta, tuttavia, il rammarico per l'assenza degli amministratori pubblici locali, che pur manifestando vicinanza agli agricoltori nei giorni precedenti, sono risultati assenti durante l'evento. Questo atteggiamento ha rafforzato il senso di delusione e frustrazione tra gli agricoltori, che continuano a cercare sostegno e ascolto da parte delle istituzioni locali e regionali.