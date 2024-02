Trinitapoli, la Fabbrica del Futuro organizza convegno sulla differenza tra azione preventiva e azione sanzionatoria

- Trinitapoli si prepara ad ospitare un evento di rilievo per discutere un tema di grande attualità, soprattutto dopo gli avvenimenti che hanno portato allo scioglimento del Consiglio Comunale nel marzo 2022. Il movimento politico "La Fabbrica del Futuro" ha promosso il convegno dal titolo "Differenza tra azione preventiva e azione sanzionatoria: applicazione dell'art. 143 del Tuel".L'incontro si terrà giovedì 29 febbraio alle ore 18:30 presso l'Auditorium dell'Assunta nel piccolo centro ofantino. I relatori saranno figure di spicco nel campo legale e politico, tra cui l'avvocato Guglielmo Cavallaro, già sindaco di Ostuni, il dott. Francesco De Cosmo, commercialista, e il direttore del quotidiano "L'Attacco" di Foggia, Piero Paciello.All'evento parteciperanno anche il sen. Massimo Cassano, il consigliere regionale Francesco La Notte e la presidente della Fabbrica del Futuro, Maria Grazia Iannella. La moderazione sarà affidata all'avv. Francesco Di Feo, ex sindaco della Città di Trinitapoli.Il convegno si propone di approfondire le differenze sostanziali tra l'azione preventiva e quella sanzionatoria, con particolare riguardo all'applicazione dell'art. 143 del Testo Unico degli Enti Locali. Sarà un'occasione preziosa per analizzare criticamente le normative vigenti e per individuare possibili miglioramenti nell'ambito della governance locale.