MFW2024: Mansarda 53 presenta la moda più cool dal Brasil

MILANO - Alla Milano Fashion Week 2024 il 22 febbraio in zona Tortona evento di lancio di brand emergenti. Mansarda 53, un creative studio nato dall’idea di due giovani imprenditrici, Sophia Mantegazza e Cami Salles, porta in Italia la moda brasiliana più innovativa e all’avanguardia.

Brand di nicchia, attenzione all’artigianalità e idee dirompenti sono alla base della selezione che si vedrà all’evento Showroom N° 3 in programma a via Modigliani, 2 Milano (zona Tortona) il 22 febbraio 2024 all’avvio della Milano Fashion Week. Con un cocktail di presentazione esclusivo, riservato ad addetti ai lavori, buyer e stampa, Mansarda 53 continua nell’opera di scouting di tendenze che arrivano dal paese sudamericano e che già nelle ultime edizioni della MFW hanno destato enorme interesse per la loro carica creativa.

I nomi nuovi che si vedranno in via Modigliani (dal 22 al 23 febbraio) saranno poi in vendita in una galleria d’arte nei giorni successivi (24 e 25 febbraio) in zona Isola, Milano (pop-up store Key Gallery, via Pietro Borsieri 12, dalle 10 alle 19). Selezione brand Mansarda 53 Milano Fashion Week 2024 SOLEAH della stilista Priscila Idalgo, è un brand made in Brazil che si rivolge a donne contemporanee ed emancipate. La proposta fashion è un raffinato fatto a mano con design unici ed originali. Ispirazione: flamenco (da cui il nome, che è un ritmo di questo genere musicale).

MANTEGAZZA della stilista milanese Paola Mantegazza, che ha con i suoi abiti un legame di auto-espressione. La pelle nella cultura europea è sinonimo di durata nel tempo. Trasferitasi in Brasile, ha voluto portare il know-how italiano con materiali in pelle quali caprina double face, stretch, camoscio e anche più nobili come il pitone. Per creare un perfetto mix & match con i prodotti, sono stati scelti seta, crêpe, rete e paillettes da abbinare nei modi più diversi con le collezioni. LEIA SGRO di Léia Sgro, imprenditrice e artista poliedrica nata a Rio de Janeiro, e operante a San Paolo. Da pittrice, scultrice, designer di gioielli, di interni e di mobili e finanche ceramista, Léia Sgro è una forza creativa che ama la natura. Per questo la linea che presenta a Milano si distingue per il riutilizzo dei materiali, l’attenzione alla sostenibilità, come legno, foglie naturali “disidratate e scheletrate dal metallo”, pietre e semi tipici brasiliani.

EMANA di Mayra Ravali è conosciuto in Brasile nel campo della moda creativa dello spettacolo. Il marchio handmade è specializzato in pezzi esclusivi su misura e capsule collection ispirati all’energia femminile, arte manuale e ricerca di materiali unici. Attenzione alla sostenibilità: Emana recupera scarti tessili e li dona per creare oggetti decorativi. Recupera anche antiche tecniche manuali trasformandole in design moderni e senza tempo, pienidi storia e significato. Ha sfilato sulle passerelle della settimana della moda di San Paolo nel 2022, vestendo diversi artisti, come: Xuxa, Anitta, Luisa Sonza, Bianca Andrade, Cleo Pires, Gloria Groove, Fernanda Lacerda.

FABI MARCHIORI è un marchio di borse luxury fatte a mano dalla stessa Fabi, dal design originale e realizzate in Brasile. Unbrand per persone che vogliono prodotti originali studiati attentamente nel design e nella qualità Laureata in Fashion Design, Fabi crea e produce borse che nascono dai suoi sogni ispirati a persone, luoghi e arte.Ama creare un mix di vintage e cool che va oltre il moderno.





