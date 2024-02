Marco Raduano, boss di Vieste evaso nel 2023, catturato in Francia dopo un anno di latitanza

Marco Raduano, il 40enne boss di Vieste, è stato catturato in Francia dopo quasi un anno di latitanza dalla sua evasione dal carcere di massima sicurezza di Nuoro il 25 febbraio 2023. Raduano era riuscito a sfuggire dal carcere di Badu’ e Carros calandosi dal muro di cinta del penitenziario utilizzando delle lenzuola annodate.Il suo nome figurava nell'elenco dei primi 10 ricercati italiani e nell'elenco dell'Europol, rendendo la sua cattura un successo significativo per le autorità italiane e internazionali. L'evasione aveva sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle carceri di massima sicurezza e aveva portato a una vasta operazione di ricerca in tutto il paese e all'estero.Le circostanze della sua cattura in Francia e i dettagli sulle indagini che hanno portato al suo arresto sono ancora da chiarire. Tuttavia, la notizia della riapprehensione di Raduano segna una svolta importante nella lotta contro il crimine organizzato e rappresenta un successo per le forze dell'ordine italiane e francesi. La sua estradizione in Italia potrebbe portare a nuove rivelazioni sulle attività criminali legate al suo nome e al suo clan di Vieste.