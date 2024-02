Matteo Buzzanca, 'Fiore bianco' è il brano scritto per la serie 'Per Elisa – Il caso Claps'

MILANO - La canzone "Fiore Bianco", scritta da Matteo Buzzanca per la serie televisiva "Per Elisa", ha innescato un fenomeno straordinario di affezione da parte del pubblico. Con un numero inaspettato di stream per una sigla TV, il brano ha toccato il cuore di molte persone, diventando un potente canto contro la violenza femminile.

Il brano interpretato da Beatrice Filiberti ha superato i confini della fiction televisiva, è stato eseguito da un'orchestra giovanile di Potenza e utilizzato come inno in alcune manifestazioni contro la violenza.

La famiglia Claps, colpita dall'impatto della canzone, ha deciso di onorarla dando il titolo "Fiore Bianco, note per Elisa" ad un evento benefico per il progetto VIS destinato alla raccolta fondi per l'Africa che si terrà a Potenza il 10 di Marzo. Questa iniziativa vedrà la partecipazione attiva della comunità, dimostrando come la musica possa trasformarsi in un mezzo potente per promuovere consapevolezza e solidarietà.

«Quando ho ricevuto l’incarico di comporre le musiche per la serie “Per Elisa - Il caso Claps” mi sono subito chiesto come avrei potuto dar voce alla figura di Elisa Claps, presenza e assenza di una storia così drammatica.

Sentivo necessario creare con lei un contatto ideale e scrivere una canzone, interpretata da una giovane voce femminile, mi è sembrata la cosa più naturale.

Guardando le prime immagini del montaggio sono rimasto colpito dal diario dove Elisa appuntava i suoi racconti e tra le cui pagine conservava dei piccoli fiori secchi.

Ho pensato che uno di quei fiori potesse diventare il testimone immaginario della sua vicenda, medium tra lei e la vita.

È nata così “Fiore Bianco” in cui Elisa si rivolge ad uno dei fiori nascosti tra le pagine del suo diario. Tutto ha preso forma in maniera molto spontanea, ho sentito una profonda vicinanza e sono felice di aver scoperto che quella vibrazione sia stata poi compresa da molti. “Fiore bianco” è il simbolo di una purezza svanita ed è forse proprio Elisa il fiore bianco che abbiamo perso.» Matteo Buzzanca

"Fiore Bianco" ha conquistato il cuore degli spettatori diventando più di una semplice colonna sonora, si è trasformata in un simbolo di speranza, di lotta contro l'ingiustizia e di unità. La sua eco continua a risuonare in molte vite, unendo le persone in una causa comune.