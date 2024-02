Matteo Renzi a Bari per la presentazione del suo nuovo libro 'Palla al Centro'

BARI - Matteo Renzi sarà a Bari sabato 17 febbraio per la presentazione del suo ultimo libro “Palla al Centro – la politica al tempo delle influencer”. L’evento di presentazione si svolgerà presso la Sala Europa di Villa Romanazzi-Carducci a partire dalle ore 17.30.“Il centro è il luogo del futuro, non del passato. È il luogo del riformismo, non del populismo. È lo spazio abitato dai politici e non dagli influencer”, dice Matteo Renzi nel suo libro. Il leader di Italia Viva irrompe nel dibattito politico con un libro ricco di rivelazioni sul governo Meloni e sulle prossime sfide che lo attendono.“Renzi a Bari è sempre una notizia”, commenta Stefano Franco, presidente metropolitano di Italia Viva. “Siamo contenti che Matteo venga nella nostra terra e racconti a tutti come stanno le cose: abbiamo bisogno di una visione che guardi al futuro, che superi gli schemi del passato, che abbia il coraggio di andare oltre i populismi che ormai dilagano nella scena politica non solo nazionale ma anche territoriale. Noi siamo pronti ad accettare la sfida del “centro” al fine di restituire credibilità ad una politica che sembra ormai aver perso la propria bussola e che sembra anteporre gli interessi di pochi agli interessi di tutti. Dobbiamo ritornare ad animare le piazze, a favorire i momenti di confronto, a unirci nelle battaglie che vogliono dividerci (penso alla follia dell’autonomia differenziata). E su questo la battaglia di Matteo Renzi è la battaglia di tutti noi e di tutti i riformisti italiani”.All'incontro, oltre ai vertici del partito a livello nazionale e regionale, sono stati invitati anche alcuni sindaci e consiglieri di Terra di Bari.