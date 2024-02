Matteo Renzi presenta a Lecce il suo nuovo libro 'Palla al Centro. La politica al tempo delle influencer'

LECCE - Venerdì 16 febbraio alle ore 18.30 presso la Sala Carlo V dell’Hotel Hilton Garden Inn di Lecce Matteo Renzi presenta l’ultimo libro: “Palla al Centro. La politica al tempo delle influencer”.Nel libro, edito da Piemme, "Renzi rilancia le battaglie che caratterizzano la sua azione politica, mette al centro i suoi valori e presenta una visione riformista e innovativa"."Avere Matteo a Lecce come prima tappa pugliese per la presentazione del suo libro - afferma Massimo Toma, Presidente provinciale di ItaliaViva - è una grande soddisfazione, perchè rappresenta una forte spinta al lavoro che ci attende nei prossimi mesi e che ci vede impegnati su diverse sfide elettorali. In questi mesi di attività, con tutti i tesserati e dirigenti provinciali del nostro Partito, abbiamo rimesso al Centro la politica, per incarnare nel nostro territorio la via del riformismo, alternativa ai populisti del sovranismo e i populisti della sinistra grillizzata"."Siamo in campo per giocare a questa nuova partita e la squadra avversaria sono i populisti e gli influencer della politica. Palla al centro! Inizia il secondo tempo, tutto può succedere adesso" conclude Massimo Toma.