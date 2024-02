Mago Kid e mascotte: San Valentino in Villa Comunale a Mesagne

MESAGNE - Comicità, musica, poesia e complicità col pubblico: questi gli ingredienti che Kid utilizza per arricchire di volta in volta le sue performance, costante l’aggiornamento professionale in un mondo, anche il suo, in continua evoluzione. Ospite in diverse trasmissioni televisive di successo, ha lavorato anche per alcune delle più importanti strutture turistiche di lusso. In 15 anni di carriera ha scalato la classifica di settore, inserendosi tra i più apprezzati illusionisti d’Italia. I suoi show risultano dinamici e molto divertenti.Sempre per la gioia dei più piccoli, l’iniziativa pomeridiana si arricchirà della presenza di mascotte giganti, pronte a strappare sorrisi e a scattare selfie. Per lo stupore di tutti, da scoprire, la novità dello specchio magico. L’evento, organizzato da “Anap – Ancos Città di Brindisi”, è patrocinato dal Comune di Mesagne. L’iniziativa è aperta a tutti, la partecipazione gratuita.