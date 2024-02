Mattinate musicali, l'Orchestra della Magna Grecia nella Cittadella della Carità

TARANTO - L’Orchestra della Magna Grecia di Taranto, dopo la più che positiva esperienza vissuta nel mese di dicembre 2023, è tornata nella Fondazione Cittadella della Carità e ha dedicato tre mattinate musicali agli ospiti della RSA L’Ulivo. - L’Orchestra della Magna Grecia di Taranto, dopo la più che positiva esperienza vissuta nel mese di dicembre 2023, è tornata nella Fondazione Cittadella della Carità e ha dedicato tre mattinate musicali agli ospiti della RSA L’Ulivo.





Il direttore artistico dell’Orchestra M° Piero Romano lo aveva promesso in occasione del concerto di Natale, dedicato ai pazienti. L’empatia e l’emozione furono talmente tangibili che Romano promise che i musicisti sarebbero tornati. Così, nel mese di febbraio, presso la R.S.A. nel Padiglione L’Ulivo si sono tenuti gli appuntamenti:

5 febbraio: LIRICA DA SBALLO con: Marco Ferulli – tenore ed il Quartetto d’Archi della Magna Grecia: Sofjia Tomic, Anna Mincolla, Luciana Palladino e Laura Ferulli

8 febbraio - TANGO con: Angelo Pignatelli – bandoneon, Mino La Penna – pianoforte e Sofjia Tomic, violino

12 febbraio - AL PRINCIPIO ERA MUSICA con : Chorus Brass Ensemble – Salvatore Pichierri – tromba, Luigi D’Urso – tromba, Davide Scattarreggia – corno, Giuseppe D’Elia – trombone e Giuseppe Scarati – tuba.

Il presidente della Fondazione avv. Salvatore Sibilla, unitamente al CdA, ringrazia per questa ulteriore testimonianza di vicinanza. "Ringrazio l’Orchestra – afferma Sibilla – che, dopo aver suonato in tutti i più importanti teatri del mondo, è entrata nella nostra RSA in punta di piedi, relazionandosi con i nostri ospiti con gentilezza ed affetto".

Il Maestro Piero Romano ha affermato: "Oggi mi sento fortunato perché ho degli artisti amici che mi rendono orgoglioso di rappresentare l’Orchestra della Magna Grecia. Oggi questa fortuna si raddoppia – ha detto poi parlando con gli ospiti - perché sono qui con voi. grazie per questa opportunità, con la promessa di ritrovarci presto affinché queste manifestazioni possano diventare la vostra quotidianità e possano essere un ringraziamento per quello che avete dato a tutti noi con i vostri anni e con la vostra vita".

I tre concerti si sono tenuti nel Padiglione L’Ulivo; i musicisti sono stati accolti dal Responsabile della RSA dr. Gaetano Moraglia, unitamente a tutto il personale.