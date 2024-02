Max Pezzali porta il tour 'Max Forever' anche a Bari: data al San Nicola il 13 luglio

BARI - Max Pezzali, icona della musica italiana, ha annunciato che il suo prossimo tour negli stadi, intitolato "Max Forever - Hits Only", farà tappa anche a Bari, presso lo stadio San Nicola. La data barese è fissata per il 13 luglio 2024 e rappresenta una delle tappe più attese del tour.L'entusiasmo è palpabile non solo tra i fan di Pezzali ma anche nelle strade di Bari, dove il cantante ha già lasciato il segno. Nel video pubblicato, Max Pezzali scherza sulla fine del video precedente, dichiarando: "Pensavate fosse finita così?". Subito dopo, annuncia la tappa a Bari, scatenando l'entusiasmo tra i baresi.La notizia è stata accolta con grande entusiasmo nella città, con i residenti che si preparano a celebrare l'evento con canti e danze. La data del concerto, il 13 luglio, è già stata segnata sul calendario degli appassionati della musica di Pezzali.Il cantante ha annunciato che i biglietti per il concerto saranno disponibili online a partire dalle 15:00 di venerdì 2 febbraio e in tutti i punti vendita autorizzati dalle 11:00 di mercoledì 7 febbraio.Il tour "Max Forever - Hits Only" inizierà con la data Zero a Trieste il 9 giugno e proseguirà con tappe in diverse città italiane, tra cui Torino, Bologna, Roma, Milano (tre date) e Messina. Il tour rappresenta il ritorno di Max Pezzali negli stadi italiani, promettendo un'esperienza musicale indimenticabile per i suoi fan.