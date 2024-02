'Guarire si può', a Santeramo in Colle il convegno organizzato da Una Rosa blu per Carmela OdV

SANTERAMO IN COLLE - Lunedì 5 Febbraio alle ore 18:00, nella sala Don Pierino Dattoli della Biblioteca G. Colonna in piazza Di Vagno a Santeramo, l’associazione Una Rosa Blu per Carmela OdV organizza “Guarire si può”, il convegno in cui esperti del campo dell’oncologia relazioneranno sulle opzioni ad oggi disponibili nella lotta contro il tumore.Una nuova era di speranza e guarigione, dalla chirurgia alle più avanzate terapie mediche: durante l’incontro sarà offerta una panoramica rivoluzionaria che rivelerà gli ultimi progressi compiuti nella difficile strada della chirurgia oncologica. Saranno illustrate le ultime terapie all'avanguardia, che mirano contestualmente a debellare la malattia e preservare la vitalità del paziente.Unire le forze della medicina tradizionale con le promettenti frontiere della ricerca, per aprire le porte a una vita senza limiti, è importante. Attraverso la conoscenza e l'innovazione, trasformiamo insieme la tua storia in un capitolo di vittoria.All’incontro interverranno il dott. Riccardo Memeo, direttore UOC di Chirurgia Epatobiliare e Pancreatica Ospedale Miulli, la dottoressa Antonia Girardi, chirurgo senologo e Letizia Laera, oncologo medico. Modera Rosalba Stasolla.