Maxi operazione della Guardia di Finanza a Bari: scoperto meccanismo di evasione fiscale da odontoiatri

BARI - Una massiccia operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Bari ha portato alla luce un intricato sistema di evasione fiscale orchestrato da odontoiatri, con un impatto finanziario stimato in circa 33 milioni di euro. I beni sequestrati durante l'operazione hanno un valore complessivo di 5 milioni di euro. La scoperta di questa frode fiscale ha rivelato una base imponibile elusa dalle imposte dirette per un importo pari a circa 33 milioni di euro.Il Procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, presenterà ulteriori dettagli in una conferenza stampa prevista per questa mattina. L'operazione della Guardia di Finanza rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro l'evasione fiscale e dimostra l'importanza della vigilanza e dell'applicazione delle leggi per garantire l'integrità del sistema fiscale.