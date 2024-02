Serie C: la Virtus Francavilla Fontana perde 1-0 con il Sorrento

FRANCESCO LOIACONO - Ottava sconfitta esterna della Virtus Francavilla Fontana che perde 1-0 contro il Sorrento al “Viviani” di Potenza nella ventisettesima giornata del girone C di Serie C. Decisiva la rete realizzata nel secondo tempo al 7’ da Martignago per il successo dei campani. Sedicesima sconfitta in questo torneo dei biancazzurri, che sono al terzultimo posto in classifica con 22 punti. Quinta vittoria interna del Sorrento. Decimo successo in questo campionato dei campani, noni con 39 punti insieme al Giugliano.