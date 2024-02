Nella notte l'esercito israeliano ha liberato a Rafah due ostaggi israeliani che erano stati rapiti da Hamas il 7 ottobre scorso: ad annunciarlo le Forze di difesa israeliane (Idf) su Telegram. Intanto proseguono senza sosta i bombardamenti sulla città a sud di Gaza mentre si prepara l'operazione via terra.Il presidente Usa Biden avverte Netanyahu: "Garantire la sicurezza dei civili". Ma il premier israeliano Netanyahu non molla e ribadisce che il controllo sulla Striscia è necessario 'per la nostra sicurezza' e che la distruzione di Hamas e il rilascio degli ostaggi non si escludono a vicenda.