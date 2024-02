Meloni in Giappone: ruolo chiave dell'Italia a Bruxelles e nuove prospettive di collaborazione

TOKYO - Durante la sua visita ufficiale in Giappone, la premier italiana Giorgia Meloni ha sottolineato il ruolo chiave svolto dal governo italiano a Bruxelles nei mesi recenti, affermando che l'Italia ha fatto sentire con autorevolezza la sua voce e ha contribuito ai dibattiti sui grandi temi europei. In un'intervista concessa al quotidiano giapponese Yomiuri Shimbun, Meloni ha evidenziato una "svolta culturale" con la quale altri Stati e istituzioni dell'Unione Europea hanno gradualmente condiviso la posizione italiana sulla gestione del fenomeno migratorio, privilegiando la dimensione esterna per limitare le partenze.La visita di Meloni in Giappone segna un momento significativo di transizione dalla presidenza giapponese del G7 a quella italiana appena iniziata. L'obiettivo è approfondire temi legati alla stabilità dell'Indo-Pacifico e rafforzare la collaborazione bilaterale, cercando al contempo di attrarre nuovi investimenti in Italia. Durante la visita, Meloni ha avuto incontri bilaterali, tra cui uno con il primo ministro giapponese Fumio Kishida, e ha pianificato incontri con vertici di grandi gruppi industriali giapponesi come Mitsubishi Heavy Industries e Hitachi.Meloni ha espresso ammirazione per il Giappone, definendolo una fonte di ispirazione per chi crede nel ruolo della politica nell'interpretare l'interesse nazionale e sostenere la convivenza pacifica e l'ordine internazionale basato su regole. La premier ha ribadito il partenariato strategico con il Giappone e ha delineato prospettive di collaborazione future, tra cui il lancio di un meccanismo strutturato di consultazione politica e di sicurezza, il rafforzamento dei partenariati industriali, soprattutto nei settori ad alta tecnologia, e l'attuazione di progetti congiunti di ricerca scientifica.