Meloni a testa in giù, FdI: 'Il sindaco di Ostuni deve revocare immediatamente la nomina del presidente del Museo'

BARI - “Il presidente del museo di Ostuni- quindi un nominato dal centrosinistra locale perché persona di ‘cultura’ – nelle sue storie di Instagram posta la foto in testa in giù del presidente del Consiglio. Nessuno del Pd si scandalizza, nessuno pretende scuse, nessuno che chiede di abbassare i toni! La conferma del doppiopesismo morale di questo centrosinistra pugliese". Così in una nota congiunta il Gruppo regionale di Fratelli d’Italia (capogruppo Francesco Ventola e i consiglieri Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini e Michele Picaro)."Quello compiuto da Luca Dell’Atti - prosegue la nota - è un gesto vergognoso di una gravità inaudita e chiediamo che il sindaco di Ostuni provveda immediatamente a revocare l’incarico, non sappiamo se conferito più per meriti culturali o per impegno elettorale profuso nella lista della coalizione. Sta di fatto chi decide di ricoprire un ruolo lo deve fare in maniera equilibrata, serena e nel rispetto delle Istituzioni e quindi Dell’Atti deve essere immediatamente rimosso. Alla presidente Meloni tutta la nostra solidarietà” conclude la nota FdI.