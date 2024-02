Themis Festival, a Locorotondo 'Libere donne contro la mafia'

LOCOROTONDO - Quinto appuntamento con il Themis Festival di Legalitria Associazione di Promozione Sociale a Locorotondo È giunta al quinto appuntamento la rassegna teatrale del Themis Festival, proposto da Legalitria Associazione di Promozione Sociale che opera principalmente a Locorotondo e nei paesi della sola Valle d’Itria.Ogni spettacolo proposto da novembre 2023 ad oggi ha suscitato grande apprezzamento di pubblico, lasciando traccia dei vissuti dei testimoni di giustizia che sono stati narrati. Lo spettacolo di domenica 18 febbraio 2024 “Libere donne contro la mafia”, con testo e regia Cinzia Caminiti, racconterà alcune donne, madri, sorelle, fidanzate, mogli, amiche di morti innocenti ammazzati e dall’esigenza di dare loro una voce: Francesca Serio e Felicia Impastato, Silvana Musanti in Basile e Rosaria Schifani, Concetta Gravina Campagna, Piera Aiello e Rita Atria, Daniela Ficarra Di Matteo e Katya Russo.Uno spettacolo tutto al femminilecon Cinzia Caminiti, Barbara Cracchiolo, Simona Gualtieri e Sabrina Tellico, aiuto regia e fonica Nicoletta Nicotra, azioni mimiche Barbara Cracchiolo e Simona Gualtieri, costumi Sartoria Ina Costa.Si tratta di un atto unico che intende ribadire l’impegno sociale contro la mafia dei veli neri, della morte, che continua ad annidarsi in ogni angolo della nostra società, magari camuffata, tra stretta di mano, sorrisi ed abiti eleganti, falsamente generosa e disponibile, ma capace, come è sempre stato, di atti crudeli e violenti.Significative la riflessione del presidente di Legalitria Aps Antonio Salamina: "L'impegno contro la mafia è anche e soprattutto nel coraggio di quelle madri, figlie, sorelle e vedove che hanno visto i loro cari morire ammazzati e non si sono rassegnate, non hanno taciuto. Tutt'altro: hanno rotto l'omertà, hanno denunciato, testimoniato, rischiato la loro stessa vita. Storie di amore, dolore, orgoglio e desiderio di giustizia”. Avremo il piacere di ospitare delle donne speciali, vengono da Catania e interpreteranno magistralmente con la loro bravura artistica le storie esemplari di queste donne speciali!” Appuntamento all’auditorium “Boccardi” dell’IISS “Basile Caramia-Gigante” sede di Locorotondo, domenica 18 febbraio 2024 con sipario alle ore 19.00.Disponibili ancora biglietti per assistere allo spettacolo, al costo di €12,00, rivolgendosi alla Pro Loco Locorotondo o ai seguenti numeri 340/3680245 e 379/2464209.