Migranti, la Ocean Viking nel Porto di Brindisi: assistenza sanitaria da parte del 118 della ASL

BRINDISI - Durante l'arrivo della nave Ocean Viking nel porto di Brindisi ieri, l'organizzazione umanitaria Sos Méditerranée ha ricevuto preziosa assistenza sanitaria dal servizio di emergenza 118 della ASL Brindisi. Con 261 persone a bordo, tra cui 63 minori non accompagnati, è stato allestito un posto medico avanzato, uno spazio per malattie infettive e due ambulanze per garantire cure e supporto medico immediato.Tommaso Gioia, Consigliere per la sanità del Presidente della Regione Puglia, ha partecipato attivamente alle operazioni e ha personalmente testimoniato l'impegno e la dedizione del personale sanitario nel fornire assistenza ai migranti a bordo della Ocean Viking.Durante lo sbarco, è stato effettuato un controllo della temperatura corporea dei migranti. Alcuni individui sono stati indirizzati al posto medico avanzato, dove è stata fornita assistenza a una persona con iperglicemia e un uomo con un trauma cranico. Inoltre, tre ragazze in stato di gravidanza sono state monitorate per il battito fetale e sono state fornite cure mediche a due persone con ferite e dieci pazienti affetti da scabbia.Durante le operazioni, è stato notato che un cucciolo è sbarcato insieme a una minore non accompagnata, portando un po' di conforto e speranza in mezzo alle difficoltà affrontate dai migranti.Dopo i controlli sanitari effettuati nel porto, il personale del servizio di emergenza 118 si è spostato presso il Comando della Polizia municipale per le operazioni di identificazione dei migranti.Tommaso Gioia, Consigliere per la sanità del Presidente della Regione Puglia, ha espresso la sua gratitudine e riconoscimento al personale sanitario del servizio di emergenza 118 della ASL Brindisi per il loro impegno costante nel garantire la salute e il benessere dei migranti a bordo della Ocean Viking. La Regione Puglia continuerà a sostenere e collaborare per preservare la dignità e il diritto alla salute di tutti i migranti che arrivano nel territorio.