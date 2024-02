Monopoli, processo per maltrattamenti familiari riparte dall'inizio per Formica

MONOPOLI - Il processo per maltrattamenti in famiglia nei confronti di Vincenzo Formica, 86enne di Monopoli, ripartirà dall'inizio a causa della nullità dell'udienza preliminare. La seconda sezione penale del tribunale di Bari ha dichiarato la nullità dell'udienza preliminare per un difetto di notifica al precedente avvocato di fiducia di Formica. Il processo era iniziato nel febbraio 2021, con Formica a processo per i maltrattamenti nei confronti della moglie, che lo aveva denunciato per anni di vessazioni.