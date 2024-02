Loredana Bertè fb





L'inno della fanfara del IV reggimento dei carabinieri a cavallo ha aperto la serata, seguito dalle esibizioni degli artisti in gara e da momenti toccanti come la lettera della madre di Giovan Battista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli. Ospite a sorpresa Zlatan Ibrahimović, mentre gli artisti hanno presentato le loro canzoni inedite.

SANREMO - La 74ª edizione del Festival di Sanremo ha preso il via martedì 6 febbraio al Teatro Ariston con grande entusiasmo. Amadeus ha debuttato per la quinta volta come conduttore, affiancato da Marco Mengoni come co-conduttore e super ospite musicale.