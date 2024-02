Musica, uscito il primo album 'Scintille di fuoco' del cantante Francesco Montuori

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito in questi giorni "Scintille di fuoco", il primo album pubblicato dal cantante Francesco Montuori. Quest'album rappresenta la sintesi di vari stili musicali nel quale il cantante rinnova e innova allo stesso tempo la canzone italiana. Il progetto é stata realizzato insieme al M° Ciro De Rosa presso la sede di Centro Studio Musica Mozarteum di Casoria (NA). Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito in questi giorni "Scintille di fuoco", il primo album pubblicato dal cantante Francesco Montuori. Quest'album rappresenta la sintesi di vari stili musicali nel quale il cantante rinnova e innova allo stesso tempo la canzone italiana. Il progetto é stata realizzato insieme al M° Ciro De Rosa presso la sede di Centro Studio Musica Mozarteum di Casoria (NA).





"Questo progetto é nato in epoca Covid" ha dichiarato il cantante Francesco Montuori "Erano stati precedentemente pubblicati i brani 'Alla mia età', il quale ha trionfato come brano più votato dal pubblico in sala e a distanza al Festival 'Le voci di Napoli', e 'Dafne' che é stato trasmesso in una radio universitaria del Messico".

"Ringrazio di cuore: il M° Ciro De Rosa per la musica composta, arrangiata e le parole; la signora Maria Farina per la grafica e le parole; il paroliere Capasso Vincenzo, Mariano Menna, Amedeo De Rosa e Gianni Magi, per le fotografie Perrotta Fotografia Salvatore Perrotta Serafino Perrotta. Infine, un ringraziamento va alla cantante Mary Chianese per la collaborazione nel brano 'Speranza'" ha ancora dichiarato lo stesso cantante.

Per quel che riguarda la vita artistica di Francesco Pio Montuori, in arte Francesco Montuori, nato il 21 Gennaio 1993 ad Avellino, é un cantante lirico poliedrico. Ha conseguito il diploma in Ricevimento all'IPSAR Carmine Russo. Nel periodo adolescenziale, cantava e suonava la chitarra creando formazioni di musica rock, blues e pop. Successivamente, ha intrapreso gli studi di canto lirico come Tenore fino al conseguimento del Diploma Accademico di II livello in Canto Lirico al Conservatorio Statale di Musica "Domenico Cimarosa" col M° Patrizia Biccirè. Prima del conseguimento della sua laurea, l'attività del cantante proseguiva con vari progetti, studio, eventi, attività bandistica e teatro. In teatro, ha partecipato col brano "Alla mia età" al Festival "Le voci di Napoli" come cantante più votato dal pubblico in sala. Successivamente, ha debuttato con l'opera "Le nozze di Figaro" di W.A. Mozart nel ruolo di Basilio al Teatro Gesualdo di Avellino e con una rappresentazione in forma semiscenica de "La Bohéme" di Giacomo Puccini al Teatro d'Europa di Cesinali (AV). Recentemente, ha realizzato dei progetti esclusivi col M° Ciro De Rosa di Casoria (NA) tra cui l'album "Scintille di fuoco".

Qui di seguito la playlist dell'album che troverete su YouTube, Spotify, AppleMusic e altri negozi e piattaforme online per sostenere il cantante Francesco Montuori.





Link: