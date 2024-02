Nuovo incidente sulla Ss 100, Scalera: 'Lunedì chiederò la riconvocazione della V Commissione per audire nuovamente l’assessore regionale ai trasporti'

BARI - “Il 4 dicembre dello scorso anno presentai istanza di audizione urgente in V Commissione riguardo alla messa in sicurezza e completamento funzionale della SS100, tra i km 44+500 E52+600 (San Basilio). L’audizione si tenne in data 11 dicembre 2023 alla presenza dell’assessore ai Trasporti, dei vertici ANAS e dei sindaci di Mottola e Massafra". Così in una nota il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera (La Puglia Domani).Scalera prosegue: "Stamattina, purtroppo, l’ennesimo incidente che per fortuna non ha avuto conseguenze tragiche. Lunedì prossimo chiederò la riconvocazione della V Commissione per audire nuovamente l’assessore regionale ai trasporti, i vertici ANAS e i sindaci dei comuni interessati per conoscere quali provvedimenti e quali iniziative sono state messe in campo a distanza di oltre due mesi dall’ultima audizione"."Questa situazione - conclude - non è più accettabile con l’approssimarsi della stagione estiva e con il conseguente aumento del traffico bisogna correre ai riparti quanto prima senza ulteriori tentennamenti e perdite di tempo”.