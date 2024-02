Donald Trump trionfa nelle primarie repubblicane in South Carolina

(Consolidated News Photos/Shutterstock)

Donald Trump ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle primarie repubblicane in South Carolina, battendo l'avversaria Nikki Haley con un margine di 20 punti. La vittoria del tycoon era ampiamente prevista, considerando il suo forte sostegno nello Stato, che metteva in palio 50 super delegati.Per Haley, ex governatrice dello Stato, questa sconfitta è particolarmente significativa, poiché nessun candidato repubblicano ha mai perso le primarie in South Carolina e poi vinto le elezioni presidenziali. Tuttavia, nonostante la delusione, Haley ha promesso di continuare la sua battaglia politica, sottolineando la sua opposizione sia a Trump che a Joe Biden.Trump ha celebrato la sua vittoria davanti ai suoi sostenitori a Columbia, definendola "una giornata fantastica" e "una vittoria migliore delle attese". Ha criticato aspramente l'amministrazione Biden, promettendo di rovesciare il risultato delle elezioni generali nel novembre successivo con il suo slogan iconico "Biden sei licenziato".L'ex presidente ha anche sottolineato l'unità del partito repubblicano, ringraziando il suo staff e i suoi sostenitori per il sostegno ricevuto. Con questa vittoria, Trump ha conquistato la sua quarta vittoria consecutiva dopo i successi nelle primarie in Iowa, New Hampshire e Nevada.Ora tutti gli occhi sono puntati sul "super martedì" del 5 marzo, quando si terranno le primarie in diversi Stati, determinando ulteriormente il destino della corsa presidenziale repubblicana.