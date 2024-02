Panico in volo: i vermi cadono sulle teste dei passeggeri

Il motivo? Una valigia contenente pesce marcio era nella cappelliera dell'Airbus A330-300. Mentre era in volo, sui passeggeri sono iniziati a cadere dei vermi, provenienti dal prefato contenitore dei bagagli a mano. "Ci scusiamo con i clienti del volo 133 AMS-DTW poiché il loro viaggio è stato interrotto a causa di un bagaglio a mano imballato in modo improprio", ha detto la compagnia aerea a Sky News.





“Io e la mia famiglia eravamo seduti nella fila subito dopo il sedile dove erano i vermi. I passeggeri seduti vicino ai bagagli con i vermi sono stati spostati su altri posti. Un altro utente di social media ha scritto che i passeggeri hanno dovuto aspettare un giorno in più per imbarcarsi su un nuovo volo di un’altra compagnia aerea per raggiungere la loro destinazione. Dopo l'incidente, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l'aereo è stato messo a terra per una disinfezione speciale.

AMSTERDAM - Martedì 13 febbraio 2024, i passeggeri del volo Delta DL133 diretti da Amsterdam Schiphol a Detroit hanno vissuto il volo più disgustoso della loro vita. L'equipaggio dell’aereo DL133 partito il 13 febbraio 2024 alle 10:30 CET a meno di un'ora dall'inizio del volo, mentre era in rotta a 33.000 piedi, sukllo spazio aereo inglese, ha deciso di fare dietrofront.