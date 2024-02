Toilette guaste, aereo costretto a tornare indietro

Il motivo? Tutti i servizi igienici erano fuori servizio. Il sito "FlightRadar24" ha twittato un'immagine che mostra nei dettagli il percorso effettuato dall'aereo e l'inaspettato cambio di rotta nello spazio aereo della Groenlandia. I piloti non hanno avuto altra scelta che tornare indietro sei ore e mezza dopo. L'aereo era di nuovo pronto per l'uso il giorno successivo è volato a Dallas. Non si sa come e quando i 200 passeggeri siano arrivati a Los Angeles. Questa volta difficilmente la colpa dei problemi ai servizi igienici è del produttore di aerei Boeing.





Airlive.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, specula sulle ragioni dei guasti ai servizi igienici. Secondo il sito web, ciò può accadere se qualcuno vomita nel lavandino o intasa il sistema con salviette di carta. Può anche darsi che il serbatoio dell'acqua sporca fosse pieno oppure che il sistema di controllo abbia dato un segnale errato. In entrambi i casi tutti i lavelli si bloccano e non possono più essere utilizzati.

AMSTERDAM - Non ha nulla da invidiare alle gag del film «L'aereo più pazzo del mondo» la vicenda che ha avuto come protagonista il volo 601 della KLM. L'aereo della compagnia nazionale dei Paesi Bassi, partito da Amsterdam alle ore 10:17 e diretto a Los Angeles la mattina di lunedì scorso, è stato costretto a invertire la rotta e a tornare allo scalo della capitale olandese.