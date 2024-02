Presentazione del libro 'Piccoli Risvegli' al Salotto letterario 'Centro Studi G.Degennaro' di Bitonto

BARI - Il Salotto Letterario "Centro Studi G.Degennaro" a Largo Teatro 7, Bitonto, sarà il palcoscenico della presentazione del libro "Piccoli Risvegli", edito da Schena Editore, nell'ambito del progetto "Bitonto Città dei Festival: Viaggi Letterari nel Borgo - XII Edizione / Bitonto Città che Legge", un'iniziativa nazionale di promozione della lettura.Santa Fizzarotti Selvaggi e Domenica Girasoli, autrici di questo intrigante libro, saranno presenti per condividere con il pubblico la loro opera e le riflessioni che essa suscita. "Piccoli Risvegli" esplora il mondo delle fiabe come grandi metafore delle dimensioni intrapsichiche, intersoggettive e culturali, dove si possono riconoscere parti di sé stessi, dei propri sogni, del passato e del desiderio per il futuro. Come afferma René Kaës, la fiaba diventa la rappresentazione e la narrazione di formazioni e processi della realtà psichica.L'evento avrà luogo alle ore 18:30 e sarà organizzato in collaborazione con il "Circolo dei lettori" della Libreria del Teatro e il Presidio del Libro di Bitonto "Nietta Verriello". Sarà un'occasione unica per immergersi nel mondo incantato delle fiabe e scoprire le connessioni profonde che esse possono avere con la nostra vita e la nostra psiche.