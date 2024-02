Protesta degli agricoltori a Bruxelles: centinaia di trattori in marcia

BRUXELLES - Centinaia di trattori hanno raggiunto Bruxelles in una massiccia protesta contro gli oneri fiscali e burocratici a carico degli agricoltori. La manifestazione è giunta nella capitale belga in concomitanza con la riunione del Consiglio Agricoltura, durante la quale verranno esaminate le proposte della Commissione europea in merito alle agevolazioni per il settore agricolo. L'obiettivo dei manifestanti è di arrivare davanti alla sede del Consiglio nel Quartiere europeo, e si prevede la partecipazione di circa 1500 trattori provenienti da diverse nazioni europee, tra cui Olanda, Germania e Francia. Le forze dell'ordine hanno intensificato le misure di sicurezza, chiudendo diverse arterie del traffico e stazioni della metro. Nel frattempo, decine di trattori hanno raggiunto il centro storico, arrivando fino alla famosa Grand Place.La manifestazione è stata organizzata da varie federazioni agricole belghe e vedrà la partecipazione anche di una delegazione di Coldiretti. Il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, ha dichiarato: "Siamo qui con oltre 3mila agricoltori di Coldiretti per chiedere risposte concrete dalle istituzioni europee. È urgente semplificare la Pac, aumentare gli aiuti di stato e rimuovere vincoli ambientali che penalizzano la produzione nazionale a favore delle importazioni dall'estero". Gli agricoltori chiedono un cambiamento urgente delle politiche europee per garantire il futuro del settore agricolo, evidenziando la necessità di normative meno stringenti e più favorevoli alle aziende agricole.