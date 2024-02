Rissa con sparo a Trani, Prefetto rafforza controlli nei locali di intrattenimento

TRANI - Il Prefetto di Barletta Andria Trani, Rossana Riflesso, ha annunciato un rafforzamento dei controlli nei locali di intrattenimento, sia all'esterno che nelle strade di accesso, a seguito di un grave episodio avvenuto in una discoteca di Trani. Durante una rissa, una giovane incensurata è stata ferita da colpi d'arma da fuoco in modo del tutto casuale.Il Prefetto ha sottolineato l'importanza di un lavoro sinergico tra le Forze di Polizia e gli enti locali per garantire la sicurezza nei locali di intrattenimento. Ha ribadito che gli enti locali, competenti nel rilascio delle licenze di pubblico spettacolo, devono vigilare sul totale rispetto delle regole per garantire un ambiente sicuro all'interno di tali strutture.In seguito all'episodio avvenuto nella discoteca di Trani, la Polizia di Stato ha avviato accertamenti che hanno portato all'emissione di un'ordinanza del Questore. Tale ordinanza dispone la sospensione della licenza amministrativa di somministrazione di alimenti e bevande, nonché dell'autorizzazione a svolgere piccoli intrattenimenti musicali nella struttura interessata. La sospensione, della durata di 15 giorni, entrerà in vigore a seguito della notifica prevista nel pomeriggio odierno.Inoltre, è stata irrogata una sanzione di 1.666 euro al titolare del locale per un operatore della sicurezza non in regola. La Polizia di Stato ha anche richiesto al Comune di Trani la revoca della licenza ex art. 68 del T.U.L.P.S. per il locale coinvolto nell'episodio.Nella mattinata successiva, verranno apposti i sigilli al locale di intrattenimento come misura precauzionale. Queste azioni mirate sono parte degli sforzi per garantire la sicurezza e prevenire episodi simili in futuro.