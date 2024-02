Gioia del Colle, di scena al Rossini 'Il Castello' di Andrea Cramarossa e il concerto 'The sound of breath - movie' di Paolo Daniele

GIOIA DEL COLLE - È un febbraio ricco di appuntamenti con la prosa e la musica al Teatro Rossini di Gioia del Colle. Dopo le magistrali recitazioni di Leo Gullotta e Fabio Grossi nella pièce "In ogni vita la pioggia deve cadere" e le performances musicali del duo chitarristico composto da Leonardo Avallone ed Emiliano Pollina, la stagione 2023/24 prosegue con lo spettacolo "Il castello” che, prodotto dal Teatro delle Bambole, venerdì 16 febbraio sarà proposto in matinée (apertura sipario ore 10:00) per le scuole secondarie di secondo grado e in orario serale (apertura sipario ore 21:00).Attraverso le opere dello scrittore Italo Calvino, il regista Andrea Cramarossa guiderà per mano gli spettatori in un viaggio visionario tra i labirintici corridoi della fantasia letteraria.Giovedì 22 febbraio, invece, sarà la volta del musicista Paolo Daniele che, accompagnato da Nicola Lepore (chitarra classica), Rocco Roca-Rey (pianoforte), Aldo Nardelli (sintetizzatori) e Lisa Angelillo (voce), nel concerto "The sound of breath - movie" (in programma alle ore 21:00) rivisiterà in chiave jazz le melodie di celebri film, riarrangiate per armonica cromatica, vibrandoneon e chitarra classica.Per ricevere ulteriori informazioni o procedere all’acquisto dei biglietti per lo spettacolo “Il castello" e di quelli relativi al concerto di Paolo Daniele è possibile rivolgersi al botteghino del Teatro comunale Rossini, che sarà aperto al pubblico nei giorni e nelle fasce orarie indicate di seguito:• venerdì 16 febbraio, giorno dello spettacolo, a partire dalle ore 18:30;• lunedì 19 febbraio, dalle ore 17:00 alle ore 19:00;• mercoledì 21 febbraio, dalle ore 10:00 alle ore 12:00;• giovedì 22 febbraio, giorno del concerto, a partire dalle ore 18:30.I biglietti sono disponibili anche sul sito di Vivaticket.