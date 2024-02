'San Corrado di Baviera, il patrono e il pellegrino', visite guidate con attore promosse dal Comitato Feste Patronali per le scolaresche

MOLFETTA - Il Comitato Feste Patronali in collaborazione con il Museo Diocesano di Molfetta e il Teatro dei Cipis, rinnovano anche per questo anno scolastico, la proposta di visite guidate gratuite in occasione della Festa liturgica del Santo patrono della città, Corrado di Baviera.Il progetto, che intende promuovere tra i più giovani la conoscenza ed il rispetto del ricco patrimonio storico, artistico ed ecclesiastico del nostro territorio legato alla figura del santo protettore di Molfetta, ha coinvolto migliaia di studenti negli anni passati.L’attività, a cura della FeArT soc. coop., prende l’avvio dal Museo diocesano, in cui sono conservate una scultura in pietra che raffigura il patrono, risalente al Settecento, oltre all’antica cassetta che conteneva le reliquie del Santo e altri oggetti relativi al suo culto, dove gli alunni verranno accolti dalla performance artistica di Corrado la Grasta del Teatro dei Cipis, nei panni del Santo. A seguire si raggiungerà la Cattedrale della città che conserva nella Cappella dei SS. Pietro e Paolo le sue reliquie; il busto reliquiario in argento, eseguito nel XVII secolo per contenere il cranio del santo eremita; la grande tela raffigurante l’Assunta contemplata da santi tra i quali compare San Corrado, realizzata dal noto artista molfettese Corrado Giaquinto.L’appuntamento è come di consueto dal 6 all’8 febbraio e sono previsti tre turni di visita guidata al giorno, aperti agli studenti di scuola primaria e secondaria di I grado, della durata di un’ora circa.Le visite saranno gratuite, per volontà del Comitato Feste Patronali, e potranno essere prenotate contattando l’Info Point Turistico (Via Piazza, 27-29, 351 986 9433 – info.molfetta@viaggiareinpuglia.it).