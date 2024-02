Tragedia stradale nei pressi di Altamura: giovane di 21 anni perde la vita

ALTAMURA - Una nuova tragedia stradale ha scosso il Barese, precisamente alle porte di Altamura, lungo la statale 96 che conduce a Matera. Questa mattina, intorno alle 5, un incidente ha segnato la fine prematura di una giovane di soli 21 anni, originaria di Altamura. La vittima si trovava a bordo di un'auto insieme ad altri due coetanei quando il veicolo è uscito fuori strada e si è ribaltato.Purtroppo, la giovane ragazza ha perso la vita sul colpo, mentre gli altri occupanti dell'auto hanno riportato ferite, seppur non gravi. Il pronto intervento del servizio sanitario 118 è stato immediato per soccorrere i feriti e gestire la situazione. Gli inquirenti, in particolare i Carabinieri, stanno indagando sull'accaduto per ricostruire la dinamica dell'incidente.Al momento, non si esclude la possibilità che l'incidente sia stato causato da un colpo di sonno del conducente dell'auto.