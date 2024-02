Sanremo, la tranese Federica Paradiso con il brano 'Puoi ascoltarmi Dio? Lettera a Fouad' vince il premio come miglior testo

TRANI - “Puoi ascoltarmi Dio? Lettera a Fouad" è il titolo dell’ultimo singolo della cantante tranese Federica Paradiso. La canzone è stata presentata al Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024, tenutosi in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana, ed ha vinto il premio come miglior testo. Il brano affronta il delicato tema della guerra e della ricerca della pace sotto forma di lettera aperta a Fouad, un bambino che, come innumerevoli altri bambini, affrontano l'orrore della guerra.“Puoi ascoltarmi Dio? Lettera a Fouad" è l’ultimo brano inedito di Federica, la quale coltiva la passione per la musica da moltissimi anni. Dopo aver conseguito nel 2023 la laurea specialistica in scienze pedagogiche, Federica ha espresso l'intento di inserirsi definitivamente nel mondo del lavoro, senza, tuttavia, abbandonare la sua passione per la musica.In occasione della missione di pace del 2 giugno 2023, organizzata dal Festival della Canzone Cristiana, Federica è volata in Ucraina per cantare in diversi luoghi, tra cui Kiev e Leopoli, cercando di regalare momenti di spensieratezza ad un popolo che stava e sta tuttora soffrendo a causa della guerra.Il 2024 di Federica, dal punto di vista musicale, è appena iniziato e la vedrà partecipe a serate canore in diversi luoghi d’Italia. "Non esistono limiti!" è il messaggio vigoroso che Federica trasmette attraverso la musica, scandito in modo limpido e chiaro, a tal punto da catturare l'animo di chi ascolta.