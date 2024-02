Serie B, il Bari vince 1-0 sulla Feralpi Salò al San Nicola

Ssc Bari

FRANCESCO LOIACONO - Quinta vittoria interna del Bari in questo campionato. I biancorossi prevalgono 1-0 sulla Feralpi Salò al “San Nicola” nella venticinquesima giornata di Serie B. Decisiva la rete realizzata nel secondo tempo al 33’ da Sibilli su rigore per il successo dei galletti. Nono gol in questo torneo per l’ attaccante dei pugliesi. Seconda vittoria consecutiva dei biancorossi con il nuovo allenatore Beppe Iachini. Il Bari è all’ ottavo posto in classifica, in zona play off, con 33 punti insieme al Modena.