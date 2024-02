630a edizione del Carnevale di Putignano: trionfa RewAInd

ph Giornale di Puglia

PUTIGNANO - Il Carnevale di Putignano ha chiuso i battenti della sua 630a edizione con un trionfo di gioia e festa. Quest'anno, gli ospiti speciali Amadeus e Giovanna Civitillo hanno dato un tocco di prestigio all'evento, contribuendo al grande successo dei festeggiamenti. Il carro allegorico di RewAInd si è distinto come il vincitore indiscusso, mentre il DJ set di Albertino e Fargetta ha trasformato il Carnevale in una vivace discoteca all'aperto, che ha continuato ad animare la notte fino a tarda ora.La giornata del 17 febbraio è stata densa di emozioni e sorprese. La parata dei Giganti di Carta e delle maschere è stata inaugurata dagli illustri ospiti, dando il via a una serie di eventi straordinari. La premiazione dei vincitori, curata da Amadeus, ha aggiunto ulteriore prestigio alla celebrazione.Il clou della festa è stato il Closing Party, impreziosito dall'esibizione dei Terraross. Questo gruppo ha sfilato su un carro armonico, illuminato da luminarie artistiche, presentando lo spettacolo "Tïembë e Fraschë - Popolare, dal passato al futuro", che ha incantato il pubblico con la sua bellezza e originalità.Tra le altre sorprese della giornata, da menzionare la presenza di un gruppo mascherato da Patrasso, in Grecia, che ha offerto una reinterpretazione moderna del mito del Minotauro e Arianna. Inoltre, un gruppo proveniente dal Carnevale di Fano ha deliziato gli spettatori con una tradizionale esibizione di pizzica, dimostrando la ricchezza e la varietà delle tradizioni carnascialesche italiane.La visita della delegazione da Fano è un segno tangibile degli sforzi congiunti di Putignano e altri carnevali storici italiani per ottenere il prestigioso riconoscimento dell'Unesco come Patrimonio Immateriale dell'Umanità. Questa edizione del Carnevale di Putignano rimarrà sicuramente impressa nei ricordi di tutti coloro che hanno partecipato, confermando ancora una volta il suo status di uno dei più importanti eventi culturali e festosi d'Italia.