'Una Luce', il nuovo disco del duo Luca Congedo e Fabio Turchetti in anteprima a Lecce

– Luca Congedo e Fabio Turchetti hanno scelto il Salento per presentare in prima assoluta la nuova produzione discografica Una Luce. La presentazione del disco, pubblicato per l'etichetta CPC, arricchita dai racconti e da brani del disco e tratti dai progetti precedenti dei Khaossia, ensemble che ha visto gli artisti suonare in giro per il mondo, è prevista per il 17 febbraio 2024 alle ore 20.30 al Fondo Verri di Lecce, in via Santa Maria del Paradiso, 8, e il giorno 18 febbraio 2024 alle ore 20.00, presso Il Celacanto dell'Associazione Coppula Tisa di Marina Serra, in via Carlo Mirabello 3.