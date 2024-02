Serie C: il Monopoli perde 0-1 con l'Avellino al Veneziani

Undicesima sconfitta in questo torneo dei pugliesi che sono al quintultimo posto in classifica con 23 punti. Nona vittoria esterna dell’ Avellino. Tredicesima vittoria nel girone C di Serie C dei campani, secondi con 44 punti.

- Quarta sconfitta interna del Monopoli che perde 0-1 con l’ Avellino al “Veneziani” nella ventiquattresima giornata, la quinta di ritorno del girone C di Serie C. E’ decisiva la rete realizzata al 16’ del primo tempo da Patierno per il successo degli irpini.