Serie C, il Taranto acquista Ladinetti, svincolato dal Catania

Nel girone C di Serie C, il Taranto ha acquistato a titolo definitivo il centrocampista Riccardo Ladinetti 23 anni, svincolato dal Catania. Il giocatore ha firmato fino al 30 giugno 2025 e ha disputato da settembre a dicembre 2023 11 partite con i siciliani. Nella sua carriera Ladinetti ha giocato nelle giovanili del Cagliari, nell’ Olbia in Serie C, nel Cagliari in Serie A e nel Pontedera in Serie C. Ladinetti si è allenato con la squadra jonica e potrebbe debuttare domenica 11 febbraio alle 18,30 contro il Cerignola al “Monterisi” nella venticinquesima giornata, la sesta di ritorno del girone C di Serie C.