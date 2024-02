Nel secondo tempo al 9’ l’ albanese Dario Daka dei salentini di testa non riesce a schiacciare in porta e al 20’ Daka su rigore concesso per un fallo di mano del serbo Lazar Zaknic accorcia le distanze per il Lecce Primavera. Al 26’ i pugliesi restano in dieci, l’irlandese Ed Mc Jannet viene espulso per doppia ammonizione. Al 35’ l’ australiano Sebastian Esposito dei giallorossi pugliesi sfiora il pareggio.





Il Lecce Primavera è al terzultimo posto in classifica con 20 punti e nella ventunesima giornata giocherà domenica 11 febbraio alle 11 contro l’ Atalanta a San Pietro in Lama. I bergamaschi pareggiano 1-1 con la Sampdoria a Zingonia e sono settimi con 31 punti.

Il Lecce Primavera perde 2-1 a Frosinone nella ventesima giornata. Nel primo tempo al 19’ Alessandro Boccia dei laziali va vicino al gol. Al 20’ il Frosinone passa in vantaggio con l’ argentino Agustin Luna, tocco al volo su cross di Alessandro Romano e al 35’ raddoppia per merito di Gaetano Molignano, conclusione di destro su passaggio di Evan Bouabre.